Vodafone prevede di tagliare fino a 1200 posti di lavoro in Spagna

Alessandra Caparello 10 gennaio 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Vodafone prevede di tagliare fino a 1.200 posti di lavoro dal suo business spagnolo, ha detto la società giovedì, anche se ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli. La compagnia telefonica già a novembre ha annunciato che intendeva ridurre i costi in Spagna e in Italia per rispondere alle difficili condizioni del mercato.