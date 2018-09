Vigilanza Bce: Andrea Enria candidato alla presidenza

Alessandra Caparello 3 settembre 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Andrea Enria, oggi presidente dell'Eba (Autorità bancaria europea), mira a diventare il successore di Danièle Nouy, capo del Consiglio di sorveglianza Bce.La Nouy dovrà lasciare il suo incarico a fine anno per scadenza naturale del mandato che non potrà essere sviluppato. Oltre a Enria, voci di stampa affermano che un altro italiano mira a sostituire la Nouy, l’attuale membro del Consiglio di sorveglianza Bce Ignazio Angeloni anche se non ci sono ancora conferme.