VanEck acquista l'olandese Think ETF Asset Management

Titta Ferraro 22 gennaio 2018 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

VanEck, asset manager statunitense presente a Piazza Affari con 4 suoi ETF dallo scorso maggio, ha annunciato l'acquisto dell'emittente olandese di ETF Think ETF Asset Management B.V. (Think), che gestisce i sub fondi di ThinkCapital ETF’s N.V. VanEck ha firmato il 19 gennaio il contratto di acquisto con i precedenti proprietari di Think – BinckBank N.V., Flow Traders N.V. e i vertici aziendali di Think. I senior manager di Think manterranno una partecipazione di minoranza nella società, mentre la restante quota passerà a VanEck. Il perfezionamento dell'acquisizione, che è soggetta all'approvazione delle competenti autorità di vigilanza, è previsto durante il 2018.VanEck vanta un patrimonio gestito su scala mondiale pari circa a 46 miliardi di dollari ed è tra i dieci più grandi emittenti di ETF negli USA. Think, fondata e con sede ad Amsterdam, ha dal canto suo un patrimonio in gestione di circa 1,5 miliardi di euro.