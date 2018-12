Unione bancaria: accordo su misure per prevenire accumulo Npl

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea accoglie con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulle misure prudenziali per continuare ad affrontare la questione dei Non performing loan (Npl, crediti deteriorati) in Europa."L'accordo politico raggiunto oggi - scrive in una nota la Commissione - costituisce un passo importante per ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario dell'UE e rafforzarne la resilienza, come evidenziato nelle conclusioni del Vertice euro della settimana scorsa. Questo accordo, che si accompagna a dati incoraggianti in materia di riduzione dei rischi e al recente accordo politico sul pacchetto per il settore bancario, contribuisce a un rapido completamento dell'Unione bancaria".Le misure concordate garantiranno che le banche accantonino fondi a copertura dei rischi insiti nei prestiti futuri che potrebbero deteriorarsi. Ciò consentirà di evitare l'accumulo di esposizioni deteriorate nei bilanci delle banche e, in ultima analisi, consentirà alle banche di svolgere il loro ruolo fondamentale di finanziamento dell'economia e sostegno alla crescita.Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsabile per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha sottolineato che questo accordo "garantirà che le banche abbiano meno crediti deteriorati in bilancio, e dovrebbe quindi aumentare la loro solidità e capacità di finanziamento delle imprese. Auspico che il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano rapidamente un accordo sulle proposte in sospeso, che riguardano lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati e l'agevolazione del recupero crediti".