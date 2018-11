Unilever, possibile interesse verso la cinese Weimeizi (stampa)

Valeria Panigada 9 novembre 2018 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Ilgigante europeo Unilever avrebbe messo gli occhi sulla cinese Weimeizi. Lo ha svelato il South China Morning Post, citando fonti anonime. Secondo l'indiscrezione, il gruppo anglo-olandese proprietario di 400 marchi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa starebbe studiando un'offerta da 1 miliardo di dollari per acquistare Weimeizi. Unilever dovrà però fare i conti con altri pretendenti, tra cui Colgate-Palmolive e Church & Dwight. Intanto il rumor scalda l'azione Unilever che sulla Borsa di Amsterdam sale di oltre 1 punto percentuale.