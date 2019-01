Ue: otto banche nel mirino Antitrust per sospetto cartello su trading bond sovrani Eurozona

Laura Naka Antonelli 31 gennaio 2019 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Otto banche sono finite sotto la lente dell'Antitrust Ue, in quanto sospettate di aver creato un cartello per l'acquisto e il trading di bond governativi dell'area euro. E' quanto ha reso noto la Commissione europea.Le autorità non hanno fatto i nomi delle banche indagate, precisando che l'indagine verte su "uno schema di collusione, volto a distorcere la competizione" nel mercato del trading dei bond sovrani.L'inchiesta riguarda i titoli di stato che sono stati emessi dai governi dell'Eurozona nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012.In un comunicato inviato per email, la Commissione ha scritto che "i trader impiegati dalle banche si sono scambiati informazioni commercialmente sensibili, coordinando le strategie di trading", attraverso chatroom online.