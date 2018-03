Ue: elezioni Parlamento europeo previste a maggio 2019

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 10:46

Il Consiglio europeo ha deciso che le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno il 23-26 maggio 2019. L'appuntamento, si legge in una nota, dovrebbe aver luogo dal 6 al 9 giugno 2019, ma gli Stati membri hanno ritenuto "impossibile" tenere le elezioni in quel periodo. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso all'unanimità, conformemente all'atto relativo all'elezione, di fissare date alternative per le elezioni. Dopo il ricevimento del parere del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare formalmente la sua decisione prima della fine di giugno.