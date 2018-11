Ue: Npl in calo nel secondo trimestre, vicini ai livelli pre-crisi

Alessandra Caparello 28 novembre 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Le sofferenze nel settore bancario europeo alla fine del secondo trimestre 2018 sono ulteriormente diminuite, raggiungendo una media del 3,4% vicini ai livelli pre-crisi. Così la Commissione Ue nell'ultimo rapporto sulla riduzione degli Npl in Europa confermando il trend in miglioramento degli ultimi anni.Alla fine del secondo trimestre 2018 il rapporto Npl/crediti in Italia era a quota 10% dal 12,2% di un anno prima, pari a un calo del 18,3%