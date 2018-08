Turchia: Scholz, è rischio ulteriore per la Germania. Le agenzie di rating la declassano a livello "spazzatura"

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

La crisi della Turchia rappresenta un rischio ulteriore per l'economia della Germania, in un contesto già teso per via delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e l'incertezza per una Brexit senza accordo. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nels uo rapporto mensile. La Germania è il secondo investitore straniero più importante in Turchia.Intanto nel fine settimana le agenzie di rating Moody's e Standard & Poor’s hanno declassato il giudizio sul paese portandolo a livello "junk", ossia "spazzatura" in scia alla caduta della lira turca che da inizio anno ha perso il 40% del suo valore nei confronti del dollaro.