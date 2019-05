Tria: Italia e Germania esposti a shock esogeni, lo stesso QE ha mancato target inflazione

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

"Più che dal voto mi aspetto che i cambiamenti arrivino i fatti". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore."Si è finalmente incominciato a discutere davvero, anche a livello extra-europeo per esempio al Fondo monetario Internazionale, sul problema della crescita e della stabilità all'interno di società sempre più pervase dalla rabbia e a volte anche dalla violenza. E' un tema globale, che in Europa intreccia questioni specifiche come la sostenibilità di un modello di crescita basato sull'export, e quindi esposto a shock esogeni come sta avvenendo ora per la Germania e anche per l'Italia. Lo stesso QE ha mancato l'obiettivo di portare l'inflazione vicino al 2%, a riprova del fatto che come spesso ha rilevato lo stesso governatore della Bce Mario Draghi la politica monetaria senza una politica di bilancio coerente non basta".