Trasporto aereo: traffico passeggeri salito del 6,2% a novembre, ma rischi all'orizzonte

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Ilsettore aereo continua a viaggiare ad alta quota, con un traffico dei passeggeri che a novembre è salito del 6,2% rispetto all'anno prima. Anche se in leggero rallentamento rispetto al +6,3% di ottobre, il traffico aereo rimane "solido", ha commentato Alexandre de Juniac, direttore generale e amministratore delegato dell'International Air Transport Association (Iata). Ma all'orizzonte si addensano alcuni rischi per il comparto aereo: "Ci sono chiari segnali che la crescita sta rallentando in linea con l'economia globale - ha spiegato de Juniac - Continuiamo ad aspettarci un aumento della domanda del 6% per il 2018 ma le tensioni commerciali, le tariffe e la Brexit sono tutte incertezze che pesano sul settore".