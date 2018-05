Timori Italia e Spagna contagiano anche l'euro. Scivola sotto $1,17, minimo in più di sei mesi

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 16:47

Il forte sell off che si sta abbattendo sui bond italiani e spagnoli mette sotto pressione anche l'euro, che accelera al ribasso nei confronti del dollaro, scivolando di oltre mezzo punto percentuale, a $1,1658.Perdita di mezzo punto percentuale anche per il cambio EUR-CHF, che scende a CHF 1,1563; l'euro è piatto sulla sterlina a GBP 0,8758, mentre arretra nei confronti dello yen dello 0,48% a JPY 127,41.In generale, la moneta unica sconta le preoccupazioni per le proposte contenute nel contratto di governo M5S-Lega, dunque i timori sul futuro politico dell'Italia e anche, ovviamente, economico.Gli investitori vendono a man bassa i bond italiani. Protagonista oggi è anche la Spagna, dove i socialisti hanno presentato una mozione di censura contro il governo Rajoy. Si temono elezioni anticipate nel paese.L'euro si appresta a chiudere la sesta settimana consecutiva di ribassi, capitolando sui minimi degli ultimi sei mesi e mezzo.