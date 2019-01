Tesla: la Model 3 sbarca in Europa, sfiderà Bmw, Audi e Mercedes Benz

Alessandra Caparello 21 gennaio 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Oggi Bloomberg riporta la notizia che il gruppo guidato da Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Rdw, l’autorità dei trasporti olandese, alla commercializzazione della Model 3.Tesla concorrerà quindi con Bmw , Audi e Mercedes Benz. La Model 3 è diventata l'auto di lusso più venduta l'anno scorso, superando l'Audi Q5, la BMW Serie 3 e altri modelli ben noti.La scorsa settimana Elon Musk in una mail inviata ai suoi dipendenti ha annunciato un taglio della sua forza lavoro del 7% al fine di ridurre i costo della Model 3, dagli attuali 44mila a 35mila dollari. "La necessità di auto Model 3 a più basso costo diventa ancora maggiore a partire dal prossimo primo luglio quando il credito fiscale si dimezzerà rendendo le nostre auto più care e ancora di più alla fine del 2018 quando questa agevolazione sparirà", ha sottolineato Musk nella mail rivelata da. Wsj. "Sono stati fatti grandi progressi - continua Musk - ma i nostri prodotti sono ancora troppo cari per la maggior parte delle persone" Le prime consegne in Europa inizieranno a febbraio con la variante Model 3 Long Range Battery.