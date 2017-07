Tecnologia: vendite globali previste piatte nel 2017, la crescita tornerà nel 2018

Valeria Panigada 5 luglio 2017 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Levendite dei dispositivi tecnologici, come computer, tablet e smartphone, nel mondo dovrebbero rallentare quest'anno, per la prima volta dopo molti anni. Secondo le previsioni di Gartner, nel 2017 si dovrebbero vendere 2,3 miliardi di pezzi, vale a dire lo 0,3% in meno rispetto all'anno scorso. A calare sarà soprattutto la domanda di personal computer, con vendite a livello globale viste in calo del 3%, mentre gli smartphone continueranno a trainare il settore con vendite complessive previste in crescita del 5%. Molto dipenderà dal lancio del nuovo iPhone di Apple che in occasione del suo anniversario dovrebbe apportare novità di design e di funzionalità e spingere ulteriormente la domanda. Il mercato tecnologico dovrebbe tornare alla crescita nel 2018 con un aumento dell'1,6% delle vendite.