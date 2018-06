Svizzera: Snb conferma politica monetaria espansiva, tasso su depositi a -0,75%

Daniela La Cava 21 giugno 2018 - 09:39

La Swiss National Bank (Snb), la banca nazionale svizzera, mantiene invariata la propria politica monetaria espansiva. "In tal modo stabilizza l’evoluzione dei prezzi e sostiene l’attività economica", spiega in una nota l'istituto elvetico. Il tasso di interesse sui depositi rimane immutato a – 0,75% e la fascia obiettivo per il Libor a tre mesi resta in un intervallo compreso fra −1,25% e −0,25%. La banca nazionale ribadisce, inoltre, la propria disponibilità a intervenire se necessario sul mercato dei cambi, considerando la situazione valutaria complessiva.