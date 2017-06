Svizzera: SNB lima stima inflazione 2018 e 2019

Titta Ferraro 15 giugno 2017 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

La Swiss National Bank (SNB) per il 2017 mantiene la stima di un tasso di crescita dell'economia elvetica di circa l’1,5%. Le nuove previsioni circa l'inflazione sono praticamente invariate rispetto a marzo: per l’anno in corso la Banca nazionale continua a prevedere un tasso di inflazione pari allo 0,3%. Per il 2018, la previsione si colloca allo 0,3%, ossia a un livello leggermente inferiore allo 0,4% dello scorso trimestre. Per il 2019, la Banca nazionale si attende ora un’inflazione dell’1%, rispetto all’1,1% di marzo. La previsione condizionata di inflazione si basa sull’assunto che il Libor a tre mesi rimanga pari a −0,75% lungo l’intero orizzonte previsivo.