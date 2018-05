Spagna: venerdì è il giorno del voto di fiducia, spread in evidenza

Luca Fiore 28 maggio 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Se Atene piange, Sparta non ride. Se nelle ultime ore a monopolizzare l’attenzione degli operatori ci hanno pensato le vicende di casa nostra, anche i cugini spagnoli non è che se la passino poi così bene.La presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì 1° giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE, il partito socialista, contro il premier Mariano Rajoy.Per passare, la misura necessita del voto di 176 membri (metà più uno): Podemos e il PSOE possono rispettivamente garantire 71 e 85 voti e quindi entro venerdì l’obiettivo è trovare i 20 voti mancanti. Intanto Ciudadanos, in forte ascesa nei sondaggi, chiede il ritorno alle urne.A 95 punti base una settimana fa, il differenziale di rendimento tra il decennale spagnolo e il benchmark tedesco, venerdì si è spinto a ridosso dei 128 pb. Secondo Steven Trypsteen, analista di ING, “lo spread potrebbe allargarsi ulteriormente nel caso in cui le tensioni dovessero intensificarsi”.