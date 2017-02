Spagna: salgono i rendimenti nell’asta di titoli a medio-lungo termine

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia spagnolo ha collocato 4,3 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine. Nel dettaglio, il titolo con scadenza 2019, collocato per 1,55 miliardi, ha visto il rendimento passare dal -0,234 al -0,132 per cento mentre il bid-to-cover è sceso da 4 a 2,3.



Il bond legato all’andamento dell’inflazione al 2024, messo sul mercato per 863 milioni, ha registrato un rendimento medio dello 0,159%, contro lo 0,137% precedente. In calo la domanda che ha superato il quantitativo offerto di 1,4 volte, contro le 1,4 dell’ultima asta.



L’obbligazione con scadenza 2030 (1,11 miliardi) vede il rendimento passare dall’1,558 al 2,147% e il tasso di copertura confermarsi a 1,5 mentre in quella al 2037 (795 milioni) il tasso è passato dall’1,77 al 2,604% mentre il btc è cresciuto da 1,4 a 1,5.