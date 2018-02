Spagna: rendimento in aumento nell’asta di decennali

Luca Fiore 15 febbraio 2018 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro spagnolo ha collocato titoli per 4,5 miliardi di euro. Il decennale, in particolare, ha registrato un rendimento medio dell’1,58%, in aumento rispetto all’1,53% precedente, e un tasso di copertura passato da 1,8 a 2,5 volte.Inoltre sono stati collocati titoli al 2022, il cui rendimento ha segnato un incremento dallo 0,324 allo 0,385 per cento, e bond al 2033, che hanno visto il dato salire dal 2,098 al 2,11%.