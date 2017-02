Spagna: rendimenti in aumento nell’asta di titoli a 10 anni

Luca Fiore 16 febbraio 2017 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro spagnolo ha collocato titoli per 4,5 miliardi di euro, a metà del range inizialmente previsto. Il titolo a 10 anni, allocato per 1 miliardo di euro, segna un rendimento medio dell’1,733% e le richieste hanno superato il quantitativo offerto di 3 volte. Nell’asta precedente il rendimento si era attestato all’1,45% e il tasso bid-to-cover a 1,4 volte.



Il titolo al 2022, venduto per 2,1 miliardi, rende lo 0,532%, contro lo 0,399% dell’asta di gennaio (bid-to-cover da 1,4 a 1,5) mentre quello al 2028 ha segnato un rendimento dell’1,894% e un tasso di copertura di 1,7.