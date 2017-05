Spagna: rendimenti calo nell’asta di titoli a 6 e 12 mesi

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro spagnolo ha collocato titoli a breve per 4,68 miliardi di euro. Nel dettaglio, sono stati messi sul mercato semestrali per 400 milioni di euro con un rendimento medio del -0,398% e titoli a 12 mesi al -0,327% (da -0,366 e -0,294 per cento).