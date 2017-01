Spagna: collocati titoli a breve per 5,6 miliardi di euro

Luca Fiore 17 gennaio 2017 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro spagnolo ha collocato titoli a breve per 5,6 miliardi di euro (richieste a 11,98 miliardi). Il bond semestrale, collocato per 1,125 miliardi di euro, ha visto il rendimento passare dal -0,327 al -0,364 per cento mentre quello a un anno rende il -0,291%, contro il -0,229% precedente.