Spagna: collocati titoli a breve per 2,98 miliardi di euro

Luca Fiore 18 luglio 2017 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro spagnolo ha collocato titoli a 3 e 9 mesi per 2,98 miliardi di euro (605 milioni per il 3 mesi, 2.376 milioni per il 9 mesi). Nel primo caso il rendimento è passato dal -0,425 al -0,488% mentre nel secondo si è passati dal -0,385 al -0,391%.