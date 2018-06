Spagna: Rajoy sfiduciato, Borsa di Madrid non fa una piega e prosegue spedita in rialzo

Valeria Panigada 1 giugno 2018 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Come da attese il premier spagnolo Mariano Rajoy è stato sfiduciato questa mattina dal Congresso dei deputati con 180 voti a favore, 169 contro e una astensione. Per la mozione di sfiducia sono stati decisivi i cinque voti degli indipendentisti baschi. Rajoy sarà sostituito dal socialista Pedro Sanchez. Lo scossone politico non ha destabilizzato la Borsa di Madrid che prosegue spedita in territorio positivo. In questo momento l'Ibex 35 avanza dell'1,98%.