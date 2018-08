Société Générale: lira turca rischia di affossare l'euro fino a $1,10. Pericolo anche da BTP

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2018 - 07:09

Societe Generale Cross Asset Strategy Research ritiene che l'euro sia vulnerabile a un ulteriore sell off sulla lira turca. In una nota, gli analisti della divisione di ricerca sulla strategia degli asset, avvertono sul rischio che le preoccupazioni sulla lira turca portino l'euro-dollaro a capitolare fino a $1,10.Un pericolo per l'euro, sottolinea SocGen, è rappresentato anche dai BTP e dal rischio che i bond italiani vengano tartassati dalle vendite a causa dell'incertezza sulla legge di bilancio in Italia.