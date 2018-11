Settore lusso brilla in Europa su possibile accordo Cina-Usa. Bene Moncler sul Ftse Mib

Daniela La Cava 2 novembre 2018 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Il settore europeo del lusso brilla in Borsa in scia a un possibile accordo tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. A riaccendere le speranze le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, che in un tweet ha indicato progressi nelle trattative commerciali con la Cina. Se si raggiungesse realmente un accordo tra Washington e Pechino potrebbero allentarsi sui consumi cinesi, tra cui la domanda di beni di lusso da parte della seconda economia mondiale.E su queste prospettive i principali tioli del lusso avanzano, con Kering che guadagna oltre il 5% sul Cac40. A Piazza Affari bene Moncler che si piazza tra i migliori del Ftse Mib con un guadagno di circa 5 punti percentuali. Positiva anche Salvatore Ferragamo (+3,05%) e Tod's (+1,74%).