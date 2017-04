Settore energia: il fotovoltaico solare registra la crescita più rapida

Valeria Panigada 27 aprile 2017 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Il sostegno normativo favorevole alle energie rinnovabili nei mercati chiave porterà gli investimenti nell’energia elettrica a livello globale fino a quota 443,5 miliardi di dollari nel 2017. Il fotovoltaico solare sarà il segmento con la crescita più rapida, seguito dall’energia eolica, attirando rispettivamente il 37,5% e il 21% degli investimenti globali entro il 2020. E' ciò che emerge dallo studio “Global Power Industry Outlook, 2017” di Frost & Sullivan. La Cina sarà il più grande mercato in termini di investimenti nelle entrate, ma la crescita più rapida si avrà in India, che assisterà a una crescita a due cifre degli investimenti fino al 2020. In Europa il 73,4% degli investimenti nella produzione di energia elettrica sarà destinato alle tecnologie rinnovabili, mentre Russia, in controtendenza, si concentra sull'energia nucleare e idroelettrica.