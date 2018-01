Settore aereo: traffico passeggeri accelera a novembre, rialzo più alto degli ultimi 5 mesi

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Ladomanda per i viaggi in aereo si mantiene robusta. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata), a novembre il traffico passeggeri a livello globale è aumentato dell'8% rispetto all'anno scorso, evidenziando una accelerazione rispetto al +8% di ottobre e il tasso di crescita più rapido in cinque mesi. In rialzo anche il fattore di carico (load factor) salito di 1,2 punti percentuali all'80,2%. "Il settore aereo mantiene un buon posizionamento proiettandosi verso il 2018 - ha commentato Alexandre de Juniac, direttore generale di Iata. Le sfide per il comparto però non mancano a cominciare dalle minacce alla sicurezza, i problemi infrastrutturali, le tasse e le tariffe.