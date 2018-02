Settore aereo: domanda passeggeri salita del 7,6% nel 2017, ma prospettive più difficili per il 2018

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Il 2017 è stato un anno di forte crescita per il settore aereo internaizonale, con una domanda passeggeri in crescita e un fattore di carico record. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata), la domanda passeggeri a livello globale è salita del 7,7% nel 2017 rispetto all'anno prima, ben al di sopra della crescita media annua degli ultimi 10 anni (+5,5%). Il fattore di carico (load factor) si è attestato al livello record di 81,4%."Sebbene le prospettive economiche sottostanti rimangano favorevoli nel 2018, l'aumento degli input di costo, in particolare il carburante, suggerisce che difficilmente vedremo lo stesso grado di stimolazione della domanda da tariffe più basse che si sono verificate nella prima parte del 2017", ha dichiarato Alexandre de Juniac, Damministratore delegato di Iata.