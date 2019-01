Savona: Ineludibile 'apertura Ue a dialogo per cambiare politiche per bene euro e stabilità Unione'

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2019 - 07:50

In un suo commento pubblicato sui quotidiani Il Messaggero e il Mattino, il ministro degli Affari europei Paolo Savona fa notare che la crisi economica dell'Eurozona è già in corso e ritiene che sia ormai ineludibile una maggiore apertura al dialogo da parte di Bruxelles per cambiare le politiche Ue."Si voglia o non si voglia, non potrà eludersi l'apertura di un dialogo sulla riforma dell'architettura istituzionale e delle politiche UE, come richiesto dalla proposta italiana. Non solo per il bene dell'euro, ma della stessa stabilità politica dell'Unione".Savona sottolinea che, a livello europeo, "si rifiuta un dialogo più aperto che includa l'indispensabilità della presenza nell'eurozona di un lender of last resort, lo chiami ESM o fondo salva Stati, e di un fondo comune per la lotta alla disoccupazione, come richiesto dai francesi, sotto controllo europeo, ma senza condizionalità che operano in senso contrario alla crescita".