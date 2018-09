S&P: immobiliare Ue verso soft landing, prosegue impennata prezzi case per Portogallo e Spagna

Titta Ferraro 3 settembre 2018 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

L'ultimo rapporto di S&P Global Ratings intitolato "Europe's Housing Markets Are Staging A Soft Landing" prevede un atterraggio morbido per il mercato immobiliare europeo con le condizioni monetarie nella zona euro, in Svizzera e nel Regno Unito che rimarranno generalmente favorevoli per gli acquirenti di case, in quanto i tassi di interesse dovrebbero crescere solo molto gradualmente nel corso dei prossimi anni da livelli molto bassi.Alcuni paesi continuano a registrare una forte spinta propulsiva, a partire da quelli iberici. S&P ritiene infatti che la forte domanda interna ed estera, nonché l'offerta limitata, dovrebbe sostenere un aumento dei prezzi delle case del 9,5% nel corso di quest'anno. Per la Spagna previsto un +5,6% dei prezzi con le forti condizioni economiche che dovrebbero continuare a sostenere il processo di recupero del mercato immobiliare.