Ryanair: traffico sale solo del 3% a dicembre, load factor al 95%

Titta Ferraro 3 gennaio 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Ultimo mese del 2017 con traffico in crescita, ma decisamente meno rispetto alla media dei mesi precedenti, per Ryanair. La compagnia low cost numero uno in Europa ha riportato a dicembre un aumento del 3% dei passeggeri trasportati a quota 9,3 milioni di unità. Il fattore di riempimento (load factor) è salito al 95% dal 94% di un anno prima. Il traffico annuale è salito del 10% a 129 milioni di passeggeri, in linea con le stime della compagnia (riviste al ribasso lo scorso settembre dopo l'emergenza dei voli cancellati per carenza di piloti).