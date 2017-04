Russia: banca centrale taglia i tassi al 9,25%

Daniela La Cava 28 aprile 2017 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale russa ha deciso di tagliare il tasso chiave portandolo dal 9,75% all'attuale 9,25 per cento. I mercati si attendevano un taglio, ma stimavano una discesa al 9,50 per cento. "L'inflazione si sta muovendo verso il target fissato, le aspettative di inflazione sono ancora in declino e l'attività economica sta recuperando", si legge nella nota dell'istituto centrale di Mosca.