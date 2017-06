Russia: banca centrale abbassa i tassi al 9%

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Nuova sforbiciata ai tassi da parte della banca centrale russa, dopo il taglio di aprile. L'istituto di Mosca ha abbassato il tasso chiave, portandolo dal 9,25% all'attuale 9 per cento. La decisione è in linea con le previsioni degli analisti."L'inflazione è vicina al target fissato, le aspettative di inflazione sono ancora in declino e l'attività economica sta recuperando", ha sottolineato l'istituto russo aggiungendo che i rischi di inflazione sono scesi nel breve periodo.