Roche lancia offerta per comprare Spark Therapeutics, deal da 4,3 mld$

Daniela La Cava 25 febbraio 2019 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Operazione di M&A nel mondo farmaceutico. Roche e Spark Therapeutics hanno annunciato di avere raggiunto con accordo in base al quale il gruppo svizzero rileverà la società americana specializzata in terapie genetiche), per una cifra pari 114,5 dollari ad azione in una transazione tutta in contanti. Il valore complessivo dell'operazione è pari a circa 4,3 miliardi di dollari. In una nota si legge che "questo prezzo rappresenta un premio di circa il 122% rispetto alla chiusura di venerdì scorso registrata da Spark Therapeutics" A Wall Street. Il merger ha già ricevuto il via libera all'unanimità da entrambi i consigli di amministrazione.