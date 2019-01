Richemont: vendite trimestrali impattate da protesta Gilet Gialli in Francia

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Il colosso del lusso svizzero Richemont ha visto una crescita delle vendite più lenta nell'ultima parte del 2018, per effetto dei Gilet Gialli in Francia. Nel periodo ottobre-dicembre il gruppo, che vanta tra i suoi marchi anche Cartier, ha registrato vendite in rialzo del 5% (a tassi di cambio costanti) rispetto al trimestre precedente, contro una crescita dell'8% dei sei mesi prima. Le vendite sono cresciute in tutte le regioni, ad eccezione del Medio Oriente e dell'Europa. "Durante l'ultima parte del trimestre, le vendite in Europa sono state impattate sono stati colpiti dai disordini sociali in Francia che hanno avuto un impatto negativo sul turismo e hanno portato a chiusure degli store per sei sabati consecutivi", si legge nella nota odierna.tenendo conto delle recenti acquisizioni di Yoox Net-A-Porter e Watchfinder, le vendite di Richemont sono aumentate del 24% (a tassi di cambio costanti), in linea con le previsioni degli analisti. Il titolo Richemont segna questa mattina sulla Borsa svizzera un progresso di quasi 1 punto percentuale.