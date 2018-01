Repsol pronta a cedere partecipazione in Gas Natural (Expansion)

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 11:44

Lacompagnia spagnola Repsol avrebbe intavolato discussioni per cedere la sua partecipazione del 20% detenuta in Gas Natural al fondo di investimento Cvc. Lo ha riportato oggi il quotidiano economico spagnolo Expansion, precisando che l'operazione avrebbe un valore di 4,1 miliardi di euro. Nel dettembre 2016, Repsol e Criteria Caixa avevano concluso un accordo con Global Infrastructure Partners per cedere ciascuno la quota del 10% in Gas Natural per 4 miliardi.