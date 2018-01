Qualcomm: Commissione Ue infligge multa da 997 milioni per abuso di posizione dominante sui chip

Valeria Panigada 24 gennaio 2018 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea ha deciso di multare l'americana Qualcomm per 997 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei chip LTE (Long-Term Evolution) che permettono ai dispositivi portatili di connettersi alla rete 4G. Secondo Bruxelles, Qualcomm ha impedito agli altri produttori di semiconduttori di competere sul mercato, pagando Apple affinché non acquistasse dai rivali. "Qualcomm ha chiuso illegalmente il mercato dei chip LTE per oltre cinque anni, consolidando così la sua posizione dominante sul mercato - ha spiegato la commissaria Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza nell'Ue - Qualcomm ha pagato miliardi di dollari a Apple a condizione che usasse esclusivamente chip di Qualcomm in tutti i suoi iPhone e iPad". In questo modo, nessun altro produttore di microprocessori poteva effettivamente sfidare il colosso Usa, a prescindere dalla bontà dei propri prodotti. "Il comportamento di Qualcomm - ha concluso la Vestager - ha negato ai consumatori e alle altre società più scelta e innovazione, e questo in un settore con un'enorme domanda e potenziale di tecnologie innovative".