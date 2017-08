Portogallo: collocati bond 2022 per 1,79 miliardi in concambio

Luca Fiore 30 agosto 2017 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Tramite un’operazione di concambio annunciata qualche giorno fa, il Ministero dell’Economia portoghese ha collocato 1,79 miliardi di euro di titoli con scadenza ottobre 2022 a fronte di obbligazioni con scadenza 2018, 2019 e 2020 per 1,74 miliardi. Nel dettaglio, il titolo al giugno dell’anno prossimo è stato riacquistato per 426,7 milioni, quello al 2019 per 401 milioni e quello al 2020 per 908 milioni.