Philips compra l'americana Spectranetics per 1,9 mld di euro

Daniela La Cava 28 giugno 2017 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Giornata di shopping per l'olandese Philips. La società europea, leader mondiale nell'health technology, ha annunciato di avere raggiunto un accordo per acquisire l'americana Spectranetics per una cifra pari a 1,9 miliardi di euro (debito compreso). L'operazione ha già ricevuto il via libera da parte dei consigli di amministrazione delle due società dovrebbe chiudersi nel corso del terzo trimestre 2017. In base ai termini dell'accordo, l'acquisizione prevede un'offerta su tutte le azioni Spectranetics a un prezzo di 38,50 dollari, da pagare in contanti. Si tratta di un premio del 27% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.Spectranetics è quotata al Nasdaq ed è attiva nella realizzazione di dispositivi medici per la cura di malattie cardiovascolari.