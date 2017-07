Philips compra Health & Parenting

Daniela La Cava 4 luglio 2017 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per Philips. Il gruppo olandese, attivo nel settore dell'health technology, ha acquisito la società londinese Health & Parenting, con l'intento di espandere la piattaforma di controllo digitale. Lo si apprende in una nota nella quale non sono stati comunicati i dettagli finanziari dell’operazione. Le applicazioni di Health & Parenting, si legge in una nota di Philips, saranno integrate nella piattaforma digitale uGrow, che acquisisce i dati provenienti da dispositivi ad essa collegata, come il baby monitor e il termometro auricolare Philips Avent, e fornisce risposte e consigli sull'utilizzo.Lo scorso 28 giugno Philips ha comunicato al mercato di avere raggiunto un accordo per acquisire l'americana Spectranetics per una cifra pari a 1,9 miliardi di euro (debito compreso).