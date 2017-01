Pc: nel 2016 vendite in calo per il quinto anno consecutivo

Valeria Panigada 12 gennaio 2017 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Le vendite di personal computer (pc) a livello mondiale segnano nel 2016 il loro quinto anno consecutivo di cali. Secondo i dati diffusi oggi da Gartner, l'anno scorso sono stati venduti quasi 270 milioni di pc, il 6,2% in meno rispetto all'anno prima, proseguendo il declino iniziato nel 2012. Guardando solo agli ultimi tre mesi del 2016, le vendite sono scese del 3,7% rispetto al corrispodente periodo del 2015. "La stagnazione del mercato dei pc - ha spiegato Gartner - è continuata nel quarto trimestre del 2016 con le vendite nel periodo natalizio che sono state generalmente deboli, a causa di cambiamenti nelle abitudini dei consumatori". A questo si è aggiunto il fatto che "i miglioramenti tecnologici non sono stati sufficienti per stimolare la crescita del mercato". Tra i singoli produttori, Lenovo mantiene la leadership del mercato, con una quota di mercato del 20,6%, seguita da Hp e Dell.