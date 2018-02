Patrice Lescaudron, l'ex gestore Credit Suisse che ha rubato soldi ai clienti sconterà cinque anni di prigione

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2018 - 10:27

Patrice Lescaudron, ex gestore di Credit Suisse, è stato giudicato colpevole di aver dirottato fondi dai conti dei suoi clienti, nell'ambito di quello che si è confermato uno dei crimini finanziari più gravi verificatisi in Svizzera.I tre giudici della corte di Ginevra lo hanno condannato a cinque anni di prigione.54 anni, Lescaudron ha provocato perdite per 143 milioni di franchi, appropriandosi contestualmente di 30 milioni di franchi.