Pandora perde quota in Borsa: pesa nuovo taglio stime ricavi 2018

6 novembre 2018

Le vendite si abbattono su Pandora in Borsa dopo il nuovo taglio della guidance 2018, con il titolo del gruppo danese dei gioielli in argento che ora cede oltre il 3,8% sulla Piazza finanziaria di Copenaghen (dopo essere arrivato a perdere circa il 10% nei primi minuti di contrattazioni).Alla luce dei conti del terzo trimestre che la società ha definito "insoddisfacenti". Sono state tagliate le stime sui ricavi per l'anno in corso: ora sono attese vendite in crescita tra il 2 e il 4% (in valuta locale) rispetto alla precedente stima compresa tra il 4 e il 7%, con un Ebitda margin confermato attorno al 32 per cento. La società, che è ancora alla ricerca di un nuovo amministratore delegato, ha abbandonato l'obiettivo di crescita di lungo termine del giro d'affari atteso tra il 7 e il 10 per cento."Abbiamo passato in rassegna le nostre attività e deciso di lanciare un ambizioso programma per ridurre significativamente i costi in tutto il gruppo, liberando delle risorse da investire in una crescita sostenibile su base omogenea", ha dichiarato il chief financial officer, Anders Boyer, che ha lanciato il programma 'Now'.