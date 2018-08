Ocse: segnali di rallentamento della crescita, soprattutto in Canada ed Eurozona

Valeria Panigada 8 agosto 2018 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Segnali di rallentamento per l'area Ocse, soprattutto per il Canada e l'Eurozona. E' ciò che emerge dal superindice dell'istituto, progettato per anticipare i punti di svolta dell'attività economica rispetto ai trend nei 6-9 mesi a venire. "L'indicatore evidenzia un allentamento dello slancio di crescita in Canada e nell'area euro, tra cui Germania, Francia e Italia, nonché nel Regno Unito", si legge nella nota diffusa oggi. Stabile invece il percorso di crescita negli Stati Uniti e nel Giappone. Tra i principali paesi emergenti, emerge come la crescita continua ad acquistare slancio nel settore industriale in Cina e in India.