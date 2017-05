Novo Nordisk rivede al rialzo outlook 2017, boom del titolo

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2017 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Boom per le quotazioni di Novo Nordisk, che balzano di quasi +6% alla borsa di Copenhagen, dopo che il colosso produttore di medicine per il diabete numero uno al mondo, ha alzato le stime sull'outlook dell'intero 2017.



La società ha comunicato inoltre di aver assistito nel primo trimestre a una crescita dell'utile operativo pari a +10%, superiore alle attese degli analisti, grazie alla vendita di nuovi prodotti e al taglio dei costi.



Per l'anno in corso, l'azienda danese stima un aumento delle vendite compreso tra +1% e +4% in corone danesi; la crescita degli utili operativi è stimata tra lo zero e il 4%, sempre in corone svedesi.



L'outlook riflette un impatto positivo valutario di 1 punto percentuale.