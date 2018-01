Novo Nordisk insiste per Ablynx, pressing su board per accettare offerta da 2,6 mld di euro

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

La società farmaceutica danese Novo Nordisk rilancia per convincere la belga Ablynx NV ad accettare le proprie avance. La proposta del gruppo farmaceutico danese, formalizzata lo scorso 22 dicembre, prevede un corrispettivo di 28 euro per azione in contanti, pari a circa 2,6 miliardi di euro. Si tratta della seconda proposta di acquisto avanzata da Novo Nordisk (la prima era stata di 26,75 euro) che ha inoltre ha chiesto al consiglio di amministrazione di Ablynx di impegnarsi in discussioni. Entrambe le proposte sono state respinte dal board della società belga.La proposta risulta del 44 per cento superiore rispetto al prezzo di chiusura del titolo Ablynx venerdì a Bruxelles. Le azioni Ablynx si sono quasi raddoppiate dall'inizio del 2017.