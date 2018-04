Norwegian Air: interesse British Airways conferma sostenibilità e potenziale del modello di business

Titta Ferraro 12 aprile 2018 - 13:10

In una nota Norwegian Air rimarca che non ha intavolato alcun dialogo o trattativa in merito con British Airways, che ha annunciato oggi l'acquisto del 4,61% del capitale, valutando anche una futura offerta sull'intero capitale."Norwegian ritiene che l’interesse da parte di uno dei più grandi gruppi aviation internazionali confermi la sostenibilità e il potenziale del suo modello di business e della sua crescita globale. La compagnia non ha ulteriori dichiarazioni da rilasciare", conclude la nota.