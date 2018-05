Non solo BTP, mozione censura contro governo Rajoy scatena sell off bond spagnoli

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2018 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Bond italiani e spagnoli messi KO dalla preoccupazione per le vicende politiche che stanno interessando in queste ore Italia e Spagna.Governo Rajoy in difficoltà dopo lo scandalo dei fondi neri: focus sulla decisione dei socialisti, che hanno reso noto che presenteranno una "mozione di censura" contro l'esecutivo, mentre Ciudadanos chiede il ritorno alle urne.Sell off scatenati dunque non solo sui BTP ma anche sui bond spagnoli, che assistono a un balzo dei tassi decennali di 9 punti base all'1,505%.I cds per assicurarsi contro il rischio di default del debito spagnolo a cinque anni volano inoltre al record dalla fine di ottobre, ovvero a 65 punti base, in rialzo di 4 punti base nella sessione odierna, stando a quanto riportato da IHS Markit e segnalato da Reuters.I cds italiani sono decisamente più elevati, a 166 punti base, e viaggiano al record in quasi un anno.