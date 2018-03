Nokia svilupperà con Orange rete radio e tecnologica in sette paesi africani

Valeria Panigada 7 marzo 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Lafinlandese Nokia e la francese Orange insieme per lanciare una rete di accesso radio e di gestione tecnologica in sette Paesi africani (Egitto, Costa d'Avorio, Camerun, Senegal, Mali, Guinea-Bissau e Niger). Il progetto rientra nel piano di ammodernamento tecnologico del continente africano della durata di tre anni, per preparare il lancio dei servizi 4G. Nel dettaglio, Nokia modernizzerà circa 11.000 siti radio in questi paesi attraverso i quali Orange sarà in grado di supportare gli abbonati 2G e 3G esistenti migliorando al tempo stesso la velocità e la copertura con l'avvio dei servizi 4G. Per facilitare l'implementazione Nokia ha istituito un centro di supporto dedicato all'Africa occidentale e centrale per la futura introduzione di soluzioni e tecnologie avanzate legate all'Internet of Things e alle città intelligenti.